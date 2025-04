Cremona, Brotto: "Con Varese è una partita quasi decisiva"

Il coach della Vanoli presenta lo scontro salvezza con la Openjometis, sottolineandone il peso specifico. "Per presentare la partita vorrei usare le parole della stampa varesina, che ha definito la squadra vincitrice salva al 90%. Questo la dice tutta: è una partita quasi decisiva. Da parte nostra non avremo la possibilità di inserire il nuovo giocatore, Goldwin Omenaka, perché non è arrivato il nullaosta. La settimana ci ha visto con qualche acciacco durante gli allenamenti, anche se non importanti perché qualcuno si è fermato per una botta o magari per postumi dell'ultima partita, quindi non abbiamo avuto la possibilità di allenarci sempre al completo. Penso che sarà una partita bellissima da giocare per tutti, sia per i giocatori che per noi, in un contesto che sarà sicuramente molto carico: ci faremo trovare pronti".