Cremona, Brotto: "Con Treviso uno snodo fondamentale per la salvezza"

Il coach della Vanoli presenta la sfida con la Nutribullet, molto importante per il destino di Owens e compagni nella rincorsa all'obiettivo. "La partita con Treviso è uno snodo fondamentale per la nostra rincorsa alla salvezza. Veniamo da due partite in trasferta dove abbiamo provato a giocare e dove non siamo riusciti a portare a casa la vittoria; sappiamo che una vittoria in questo momento cambia tantissimo le nostre possibilità di raggiungere i nostri risultati. Treviso è una squadra dal potenziale offensivo e dal talento importante; il nostro piano partita è quello di fare una partita di difesa attenta soprattutto alle caratteristiche individuali dei loro giocatori di maggior talento, cercando di limitarne le conclusioni principali. All'andata abbiamo fatto una partita solida che ha avuto un epilogo amaro. Vogliamo fare la stessa partita solida sperando di avere un epilogo diverso qui al PalaRadi".