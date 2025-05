Cremona, Brotto: "Chiudiamo il cerchio della nostra stagione"

Nella conferenza stampa di presentazione della 28ª giornata del campionato di Serie A Unipol 2024/2025, in cui la Vanoli Basket Cremona affronterà in trasferta Pistoia Basket 2000, coach Gigi Brotto ha introdotto così questo match così importante: «Siamo qui a presentare la penultima sfida di campionato contro Pistoia: se noi vinciamo siamo salvi, se vincono loro hanno ancora una speranza di salvezza, noi chiudiamo il cerchio della nostra stagione, loro possono ancora tenerla viva. Se devo spiegare ai giocatori il significato della partita non ci siamo; spero di andare lì, darci un 5 e di andare in campo. Motivazioni o spiegazioni tecnico tattiche lasciano il tempo che trovano. Queste partite van giocate e van giocate per portarle a casa, non c'è altra risposta»