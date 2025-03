Cremona, Brotto: "A Sassari non basta una partita normale"

Il coach della Vanoli si prepara per la trasferta del PalaSerradimigmi e mette in guardia la sua squadra sul livello di prestazione necessario. "Sassari è una squadra in questo momento in salute e carica, soprattutto dopo le ultime due partite che hanno disputato. La prima perdendo all'ultimo possesso contro Venezia, la squadra contro cui abbiamo giocato domenica scorsa e che è una delle più in forma del campionato, e poi andando a vincere a Treviso con una prestazione molto solida. Questo ci fa capire il loro momento. Sono anche più carichi per l'inserimento di un nuovo giocatore questa settimana, Briante Weber, che secondo me gli darà un'ulteriore spinta. Da parte nostra dobbiamo andare a Sassari e cercare di fare la miglior partita possibile perché penso che, in questo momento della stagione, se si fa una partita normale non si porta a casa il risultato".