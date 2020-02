Coronavirus, niente paura nel basket A2: Torino gioca e vince

Torino non è tra le città colpite da ordinanze per il coronavirus, la scelta dei singoli eventi sportivi da disputare o meno dipende quindi dalle scelte delle varie Federazioni. E se Torino-Parma, Serie A di calcio, è stata rinviata, a pochi km di distanza è andata in scena la partita di A2 di basket tra Torino e Casale Monferrato. Al PalaRuffini oltre 2.500 persone, non particolarmente preoccupate secondo Renato Nicolai, ad di Torino: "Il pubblico non era né preoccupato né spaventato, ha tifato e cantato come sempre anche se ad occhio qualcuno non è venuto. Non me la sento però di dire se per colpa del coronavirus o perché sono andate a sciare approfittando delle vacanze di Carnevale".