Pistoia, Cooke Jr: "Bel confronto tra me e Paulicap"

In vista della sfida dell'ex contro la Nutribullet, Derek Cooke Jr (centro Estra Pistoia) ha parlato alla Tribuna di Treviso: "Sono arrivato nel vostro Paese la prima volta nel 2019, a Trieste. Rimasi subito colpito dall'alto livello agonistico e qualitativo del campionato. Non c'è solo Milano, che è una corazzata da Eurolega, ma tante ottime squadre che possono competere per tanti obiettivi differenti. Ogni partita è insidiosa, le sorprese non mancano mai. La mia stagione a Treviso (2022/23)? Avevamo dei giovani interessanti ma prima di tutto ricordo l'ottima organizzazione del club, la voglia di lavorare e di competere, la tradizione. E poi i tifosi, caldissimi, sempre presenti, uno spettacolo. Il duello con Paulicap? Sarà un bel confronto tra me e Pauly. Ci siamo già misurati l'anno scorso. Lui è cresciuto molto in tanti aspetti del gioco, è uno stoppatore pazzesco e va a rimbalzo con una carica pazzesca. Sarà bello confrontarsi ancora con lui. Ma stavolta voglio vincere io".