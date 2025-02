Cremona, Conti: "Brotto? Bravo a trasmetterci subito le sue idee"

Intervistato sulle pagine de L'Adige, la guardia della Vanoli ha parlato della rincorsa salvezza che attende i lombardi, a partire dal derby in casa della Germani Brescia (domenica 2 marzo, ore 19): "Nelle prossime settimane affronteremo tantissime partite contro dirette avversarie e squadre di medio-alta classifica: per salvarci siamo tenuti a sfoderare prestazioni di gran valore come a Trento e nell'ultima giornata contro Trapani. Le mie caratteristiche si allineavano con più facilità ai dettami di Cavina e un po' meno alle soluzioni proposte da Brotto: noi giocatori abbiamo il dovere di cercare di adattarci alle esigenze dell'allenatore. Sto giocando un po' meno, è oggettivo, ma non può inficiare dal riconoscere che Brotto è stato bravo a trasmetterci da subito le sue idee, riuscendo nelle ultime gare a strappare buone vittorie, laddove in svariate occasioni abbiamo gettato via punti preziosi. Reputo di essere un ragazzo che pone la squadra davanti all'io: quando sarò chiamato in causa cercherò di offrire il mio contributo. Il ritorno da ex a Trento? Una grande emozione non facile da scrollarsi di dosso: affrontavo da ex la leggenda Toto (Forray) e altri ragazzi con i quali condividevo lo spogliatoio".