Come riportato da One e confermato da Francesco Pioppi (Resto del Carlino) nella serata di ieri, Claudio Coldebella (General Manager Unahotels Reggio Emilia) avrebbe firmato nella giornata di ieri un contratto che lo legherà col Maccabi Tel Aviv. Per sostituire l'ex UNICS Kazan, il quotidiano emiliano ipotizza l'arrivo di Nicola Alberani, attuale GM dello Strasburgo.