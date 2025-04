I coach di Eurolega: "EL miscela unica di talento e coinvolgimento"

Nella giornata di Eurolega, anche l'EuroLeague Head Coaches Board (associazione allenatori di cui fanno parte diversi attuali o ex coach di EL, ma anche allenatori/assistenti di EuroCup e NBA) si è espressa in merito al possibile ingresso di NBA nel mercato cestistico europeo: “L'EuroLeague Head Coaches Board (EHCB) continua a sostenere la direzione per il futuro del nostro sport, espressa dal Consiglio di Amministrazione dell'EuroLeague Commercial Assets (ECA) dopo la riunione di lunedì 7 aprile 2025. In qualità di allenatori della competizione continentale di maggior successo in Europa, che ha plasmato il panorama della pallacanestro nel continente e oltre per un quarto di secolo, crediamo che il futuro di questo sport in Europa sia più che luminoso e che stiamo solo iniziando a scoprire il potenziale che il basket ha in Europa. Per 25 anni, EuroLeague è stata in prima linea in questa evoluzione, creando un vero e proprio campionato che comprende ogni bastione della pallacanestro in Europa e rimane aperto a chiunque voglia condividere questa visione. Con una miscela unica di talento sul campo e coinvolgimento dei tifosi, EuroLeague è riconosciuta in tutto il mondo come basket di alto livello. Questo marchio di gioco competitivo, unito alla devozione di un'enorme tifoseria verso i propri club, non può essere replicato.

Anche se non siamo timidi nell'esprimere le nostre opinioni e crediamo che si possano fare ancora più progressi, non possiamo sottovalutare ciò che è già stato raggiunto dentro e fuori dal campo. Per questo ricordiamo a tutti che il lavoro di squadra è importante; lo insegniamo ai nostri giocatori, ed è l'unico modo per raggiungere obiettivi magnifici. Non si possono escludere sinergie con tutte le parti interessate che vogliono il progresso di questo sport, a patto che rispettino ciò che è già stato raggiunto e vogliano costruire su di esso.

Siamo fermamente convinti che EuroLeague rimanga il miglior campionato al mondo al di fuori del Nord America, che la pallacanestro europea sia in ascesa anche al di fuori dei suoi confini, e che questo debba essere rispettato con i fatti e non con le parole".