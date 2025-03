Come mostrato da un video postato sui profili ufficiali delle Vu Nere, Will Clyburn è tornato ad allenarsi in gruppo per la prima volta dall'infortunio subito con Reggio Emilia a inizio gennaio. È possibile che il rientro in gare ufficiali sia anticipato di qualche giorno rispetto alle ipotesi iniziali (inizio aprile), ma nessun comunicato è stato emesso in merito dalla società.