Scafati, Cinciarini: "Confronto coi tifosi? Intenso, ma nessuna minaccia"

Tramite una storia Instagram sul proprio profilo personale, Andrea Cinciarini (playmaker Givova Scafati) ha tenuto a precisare le dinamiche del dialogo, avuto al termine della sconfitta casalinga con Tortona, con alcuni esponenti della tifoseria gialloblu: "In ogni stagione che ho vissuto da giocatore, indossando diverse maglie, ci sono state vittorie e momenti bellissimi, ma anche momenti duri, sconfitte pesanti e confronti accesi con la tifoseria... In ogni occasione "scomoda" non mi sono mai tirato indietro, ci ho sempre messo la faccia andando a parlare con i ragazzi che rappresentano il "tifo organizzato". Ieri sera il confronto avuto con la tifoseria è stato intenso nei toni ma assolutamente senza nessuna offesa o minaccia. Mancano 8 partite alla fine della stagione ed è ancora tutto in gioco e nelle nostre mani, domenica giochiamo di nuovo in casa con l'opportunità di reagire e dimostrare il nostro valore in un derby fondamentale per la classifica. Adesso è il momento di restare uniti e lasciare da parte qualsiasi polemica".