INVASIONE VIRALE

Curioso episodio durante il match valido per le qualificazioni all'AmeriCup FIBA 2025 giocato a Valdivia in Cile

© Da video Inaspettato fuoriprogramma durante la partita tra Cile e Argentina, vinta poi dai padroni di casa per 79-77. Dopo poco più di 4 minuti di gioco nel primo quarto, con gli ospiti in azione d'attacco, è sbucato sul parquet un cane che teneva tra i denti un pallone sgonfio.

Come si vede dal video, il numero 10 dell'Argentina (Leandro Bolmaro, giocatore del Bayern Monaco) è costretto a saltare per evitare di rovinare addosso al cane. L'arbitro ha sospeso l'incontro per qualche minuto, tra le risate divertite dei giocatori e del pubblico di Valdivia.