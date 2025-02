Come confermato da LBA, la Vanoli Cremona è riuscita a tesserare in tempo Semaj Christon, in uscita da Pistoia, prima della scadenza per i trasferimenti interni della Serie A, fissata alle 11 di stamattina. L'americano potrebbe essere a disposizione di coach Brotto già a partire dal derby lombardo a Brescia (domenica, ore 19).