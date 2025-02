Scadendo alle 11 i termini per i nuovi e ultimi tesseramenti per questa stagione di LBA, non è detto che l'accordo trovato tra Semaj Christon e la Vanoli Cremona di coach Brotto riesca a essere finalizzato. I contatti, anticipati nella giornata di ieri da PistoiaSport, si sarebbero intensificati nella notte e avrebbero trovato un punto d'incontro.