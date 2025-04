Trieste, Christian: "Sotto di 13, altri avrebbero potuto mollare"

Al termine della sconfitta casalinga con Trento, queste le parole di Jamion Christian (coach Pallacanestro Trieste): "Abbiamo lottato fino all'ultimo davanti a un pubblico incredibile. Sotto di 13 all'intervallo, altre squadre avrebbero potuto semplicemente mollare in quel momento. Penso che abbiamo mostrato veramente tanto orgoglio, energia e concentrazione nel secondo tempo. I tifosi sono stati incredibili in questo campionato, hanno dato una mano importante durante tutta la partita. Alla fine dobbiamo difendere nei momenti importanti: hanno fatto dei tiri ai momenti importanti, allora credo a loro, però dobbiamo continuare. Adesso dobbiamo concentrare completamente su Cremona. Temo una multa dopo che è arrivata un'altra bottiglietta in campo? Sì, immagino che arriva una multa, ma non ho nessun altro commento. Problemi in difesa (54 punti incassati nel primo tempo)? Non penso che sia riguardo a scelte tattiche specifiche: in alcuni casi abbiamo concesso qualche tiro, gli avversari sono stati molto bravi a segnare. Questa partita è diversa dalla scorsa perché abbiamo avuto un buon livello di fisicità, non per tutta la partita, ma per buoni tratti. Non stiamo difendendo bene il tiro da 3 punti né quello da 2: siamo stati molto bravi in una delle due cose durante tutta la stagione. Sono incoraggiato dalla difesa nel secondo tempo, penso che fosse al livello a cui deve essere. Valentine? È un grande giocatore e continuerà a fare gli aggiustamenti necessari per adeguarsi a come le difese lo trattano. Penso che la sua risposta nel secondo tempo sia stata eccellente. Manca una vittoria per avere l'accesso al play-off. Possiamo considerare positiva questa prima fase regolare, stiamo costantemente cercando di migliorare dai nostri errori. In questo periodo dell'anno vogliamo giocare il nostro miglior basket, e non mi sembra che lo stiamo facendo in questo momento".