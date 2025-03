Trieste, Christian: "Trapani? Sarà una battaglia senza quartiere"

Così il coach dei giuliani ha presentato, tramite il sito ufficiale, la "rivincita" del quarto di finale di Coppa Italia contro Trapani: "A questo punto dell’anno è importante giocare il nostro miglior basket e rimanere noi stessi: una grande squadra che muove bene la palla, una squadra tosta in difesa e tra le migliori a rimbalzo d’attacco in tutto il campionato. Dobbiamo fare queste cose con continuità, giocando contro un avversario così forte dobbiamo far vedere quanto valiamo. Trapani? In questa stagione sono stati tra le migliori squadre in transizione che abbia mai visto: dobbiamo fare un ottimo lavoro nel fermare la palla in contropiede. Siamo la terza miglior difesa a metà campo di tutto il campionato: più facciamo quel tipo di gioco e meglio sarà per noi, ma questa è una di quelle partite in cui due squadre forti provano a imporsi e quindi sarà importante adattarsi, seguire il ritmo della partita ed essere capaci di adeguarsi in corsa. Siamo due squadre competitive che si conoscono molto bene, sarà una battaglia senza quartiere. Come ci arriva la squadra? È stata un’ottima settimana di allenamento, non direi la migliore in assoluto ma una buona settimana di lavoro concentrato. I nostri ragazzi capiscono perfettamente a questo punto dell’anno cosa va fatto; abbiamo ottimi veterani che sanno cosa serve veramente per vincere a questo punto dell’anno, quindi continueremo a seguirli per lasciare che ci mettano nelle condizioni di fare le giocate giuste. Stiamo ancora imparando a giocare insieme e questi sono momenti fondamentali per la nostra curva di apprendimento: in partite come questa può succedere che cresca velocemente o rallenti".