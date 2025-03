Stando a quanto riportato da Il Piccolo, Markel Brown non sarebbe l'unica figura del gruppo squadra della Pallacanestro Trieste che la dirigenza giuliana vorrebbe ancora con sé nel 2025/26. L'idea è quella di mantenere anche la figura chiave dello staff tecnico, Jamion Christian, almeno per quella che sarebbe la terza stagione del coach americano al PalaTrieste. Il quotidiano riporta come, comunque, ogni discorso sarà approfondito al termine della stagione sportiva.