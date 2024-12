Trieste, Christian: "Cremona? Ha sempre giocato bene"

Alla viglia dell'anticipo contro Cremona (domani ore 20.30, PalaTrieste), coach Jamion Christian ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Vanoli: "È bello avere un gruppo che subito dopo la partita si è concentrato sulla sfida contro Cremona, quindi posso dire che abbiamo affrontato la settimana nel migliore dei modi. Guardando i risultati di Cremona, sono rimasti in ogni partita quest’anno e sono stati tra le squadre più continue; hanno sempre giocato bene, sempre difeso forte e semplicemente non stanno ottenendo i risultati che speravano in questo momento, ma le vittorie per loro arriveranno e non ho dubbi a riguardo. È fantastico avere un gruppo di uomini che riconosce la forza dell’avversario ma anche la sua stessa forza, e che capisce molto bene cosa bisogna fare per essere al meglio, sabato contro una delle squadre più continue a livello difensivo in questa stagione. Se si parla di aspettative, credo che la nostra squadra si aspetti di essere sempre al meglio nei momenti più importanti indipendentemente dagli avversari, perché noi esaminiamo sempre i punti di forza e i punti deboli di tutti allo stesso modo. Abbiamo una squadra che può battere chiunque, dipende soprattutto da noi riuscire a giocare al nostro livello e non possiamo fare niente riguardo alle aspettative esterne; possiamo solo essere produttivi e fare il nostro lavoro giorno per giorno per raggiungere il nostro massimo livello, e quando scendiamo in campo dobbiamo continuare a fare lo stesso. Abbiamo una squadra che ha fame di essere al meglio e stiamo ancora crescendo e migliorando per riuscire a raggiungere quel livello”.