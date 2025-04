Trieste, Christian: "Continuiamo a pregare di essere tutti in salute"

La vittoria con ampio margine ottenuta a Cremona (81-101) è stata commentata, nella sala stampa del PalaRadi, da Jamion Christian (coach Pallacanestro Trieste): "Congratulazioni a Cremona, la loro intensità in questo finale di stagione per noi è stata fonte di ispirazione. Hanno un gioco collettivo che è prova di un ottimo coaching. Noi volevamo celebrare con una grande performance l'aver raggiunto i playoff. 20 rimbalzi offensivi, 20 assist: questo spiega esattamente il tipo di basket che vogliamo giocare. Una delle cose su cui vogliamo concentrarci di più è la capacità di muovere la palla. Diciamo sempre che ognuno di noi deve essere una minaccia in campo: l'unico modo per esserlo è se la palla si muove da lato a lato e se ognuno è pronto ad attaccare. L'anno scorso la nostra squadra aveva cominciato a trovarsi insieme, questo è il momento migliore dell'anno in cui lo mostriamo a tutti. Continuiamo a pregare di essere tutti in salute, perché questo ci dà la chance di poter battere chiunque in questa Lega".