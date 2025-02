Reggio Emilia, Chillo: "Arriviamo a Treviso con buon morale"

Parlando al Gazzettino ed. Treviso da ex della gara (dal 2018 al 2022 con TVB), Matteo Chillo ha parlato del momento della sua Unahotels Reggio Emilia e sulla sfida del weekend in casa della Nutribullet di coach Vitucci (domenica 9, ore 16.30): "Dopo un periodo negativo, ora stiamo vivendo un momento abbastanza positivo che ci ha fatto ritrovare fiducia. Disputando le coppe europee, è facile avere alti e bassi, tra calendario serrato e viaggi: nelle ultime settimane abbiamo fatto tre trasferte. Arriviamo a Treviso con un buon morale, quante energie avremo lo dirà il campo. Per noi la gara sarà importante per rimanere in zona playoff, per Treviso lo è per provare a riagganciarla, da cui non è poi molto distante. Nel campionato italiano bastano 2 o 3 vittorie di fila per fare un salto verso l'alto o, viceversa, 2 o 3 sconfitte per ritrovarti giù. Inoltre, in questa fase della stagione bisogna anche pensare al doppio scontro diretto. Il fatto che le due neopromosse non siano tali - Trapani ha appena perso la sfida per il primo posto, Trieste è consolidata in zona playoff con una squadra molto attrezzata - ha alzato tantissimo il livello. Ma basta guardare Napoli: sembrava spacciata, ha rivoluzionato tutto e ora sta risalendo forte. Insomma, tutte le partite sono difficili e non esiste un avversario con cui puoi minimamente pensare di rilassarti".