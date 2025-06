Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino e La Prealpina, l'arrivo al PalaBigi di Severini e l'interesse di Trapani (Repesa ha allenato l'ala grande nel 2022/23 a Pesaro) non garantirebbero la presenza del 29enne californiano in Emilia. Qualcos potrebbe cambiare se arrivasse una convocazione con Italbasket, che trasformerebbe il suo status da passaportato a italiano "tout court" per il regolamento di LBA.