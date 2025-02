Reggio Emilia, Cheatham: "Siamo tutti affamati di successi"

L'edizione odierna della Gazzetta di Reggio riporta alcune dichiarazioni concesse da Kwan Cheatham, a meno di 72 ore dalla ripresa della Serie A contro Sassari (sabato 1 marzo, ore 20.45): "Raggiungere la Coppa Italia e la Top 16 di BCL erano due dei nostri primi obiettivi. Ora però entriamo nella parte più importante della stagione: ci sono ancora tante partite da giocare e siamo tutti affamati di successi. Con che obiettivo? Vogliamo centrare i playoff in Serie A e provare a spingerci fino alla fase a eliminazione diretta dei quarti di finale di BCL. La mia annata individuale? L'infortunio in preseason ha influenzato il mio gioco. Non avendo potuto disputare quelle partite di preparazione e gli allenamenti con la squadra, non avevo nemmeno sviluppato alcuna chimica con i miei compagni. Dopo però col tempo ho recuperato tutto e le mie prestazioni sono migliorate. Ho lavorato molto sui movimenti spalle a canestro e sto cercando di essere più sicuro in quella situazione, aggiungendo un'ulteriore arma al mio gioco. Poter attaccare giocatori più piccoli e tirare sopra di loro è stato un aspetto chiave".