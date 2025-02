Reggio Emilia, Cheatham: "Nel secondo tempo ci siamo adattati"

Intervistato sulla Gazzetta di Reggio dopo la gran serata di BCL col Pektimspor (20 punti e 7 rimbalzi in 37'), Kwan Cheatham ha parlato della prestazione dell'Unahotels in Turchia: "Abbiamo conquistato una vittoria molto importante in trasferta. Il coach ci aveva detto che avremmo dovuto prepararci prima di tutto a una partita veramente fisica, quasi un incontro di kick boxing ancor prima che di basket. Nel secondo tempo ci siamo adattati meglio rispetto al primo, poi Jamar ha segnato un canestro fondamentale a fine quarto periodo e nel supplementare ho avuto la sensazione che la nostra difesa sia riuscita a fare gli stop necessari per portarla a casa".