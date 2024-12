Cremona, Cavina: "Squadra ha desiderio di salvezza"

A pochi minuti dal 91-83 del PalaTrieste, coach Demis Cavina ha commentato la prestazione della sua Vanoli Cremona (ora a quota 2 vittorie e 10 sconfitte, matematicamente eliminata dalla corsa alle Final 8 di Frecciarossa Coppa Italia): "Non posso esimermi dal ringraziate Tariq Owens per aver fatto il massimo per giocare. E penso che sia una delle ennesimi dimostrazioni del desiderio che ha la squadra di centrare la salvezza. Dimostrandolo in campo con il cuore, una partita di sostanza in termini di intensità. Non ci sono riusciti i canestri che Trieste ha fatto di grande talento, ma d'altronde aver talento e avere questo tipo di prestazione non è una cosa negativa. Devo dire che prosegue la crescita del nostro gruppo degli italiani. Dobbiamo fare un corso accelerato di istintività nell'azzannare la partita. Nelle ultime tre trasferte abbiamo messo in campo partite di grande sostanza. Non ho altro da aggiungere. La cosa sbagliata del primo quarto sono stati i rimbalzi in attacco concessi per nostra distrazione. Abbiamo un po' rimediato nel corso della partita. Dobbiamo essere questi, cercare di sfruttare le nostre gare casalinghe e continuare ad avere grande fiducia di quello che stiamo facendo. Anche stasera la squadra ha giocato, è stata viva, ha prodotto. Sono certo che sia l'atteggiamento sempre avuto e che ci porteremo fino alla fine. Vogliamo combattere, ci sono ancora tante partite per la nostra salvezza. Zampini? Ha l'atteggiamento giusto, come tutti. Una delle chiavi della squadra è credere e lanciare giocatori, la società è positiva con loro anche durante la settimana. Nello sviluppo di questa squadra la crescita è evidente sia di Poser che di Zampini, ma di tutti gli italiani. Chiaro che tutte le mie parole sono positive ma abbiamo quattro punti in classifica. Ho detto alla squadra a fine partita che abbiamo ancora tutto davanti. Dobbiamo giocare con questa intensità, crederci, con l'aiuto del pubblico e grande positività".