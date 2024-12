Cremona, Cavina: "Non è facile vincere partite che devi vincere"

Al termine del 78-60 del PalaRadi sull'Openjobmetis Varese, così si è presentato in conferenza stampa Demis Cavina, coach della Vanoli Cremona: "Sono contentissimo per i ragazzi, partita di grande sostanza tenendo uno dei migliori attacchi del campionato a 60 punti. Quando dicevo che doveva ritrovare la nostra intensità difensiva e controllare la partita tramite la difesa, era questo che intendevo. Sono molto contento per Aldo Vanoli, merita queste soddisfazioni. Ripeto quello che ho detto nello spogliatoio, abbiamo dato tante volte il calcio al secchio pieno e ci siamo messi in una situazione dove siamo obbligati a giocare questo "finale di stagione" lunghissimo: è uno sprint finale di più di 20 partite. Dovremo cercare di giocarle tutte con questo piglio. Ma non è facile vincere partite che devi vincere, a prescindere dal ranking. Averlo fatto con questa difesa e intensità significa tanto. Non abbiamo tempo di avere la gioia per questa partita, è il mio mood. Il nostro cammino deve essere perfetto e dobbiamo replicare le prestazioni come quella di oggi. In questo assetto abbiamo rivisto palla in post basso, abbiamo segnato in contropiede grazie a buone difese. Magari forzando anche qualche tiro da tre. Ma il gioco è più veloce, diverso e dobbiamo spingere su questo fino a fine stagione. Il risultato del primo tempo (35-32 in favore della Vanoli, nda) era dovuto a qualche close out sbagliato, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Ma non c'è nessun tipo di mio plus in questo. Sono stati bravi i ragazzi a fare quello che avevamo preparato durante tutta la settimana".