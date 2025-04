Caso Sarr, Scariolo: "Il Barca ha bisogno di lui e lui del Barca"

Coach Scariolo si è espresso sul caso Dame Sarr, che poco prima del Clasico contro il Realo Madrid ha lasciato il Paese senza autorizzazione per andare negli USA, dove giocherà il Nike Hoops Summit. "È una competizione che dura da una vita e in molte occasioni sono entrati che non avevano un ruolo da protagonisti nelle loro squadre. Lo stesso Sarr non aveva questo tipo di visibilità all'inizio della stagione. Gli infortuni gliel'hanno data e lui ha risposto bene, diventando una parte fondamentale della rotazione del Barcellona. Non credo che il Nike Hoops Summit sia così decisivo quando si tratterà di scegliere il suo futuro per l'anno prossimo. Ha un contratto che prevede che sia presente sia agli allenamenti che alle partite, ma chiaramente non lo ha fatto. Il Barcellona ha bisogno di Dame Sarr, ma anche lui ha bisogno del Barcellona".