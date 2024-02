Caso Logan, colpo di scena: l'agente del giocatore annuncia il ritiro dal basket

CLAMOROSO

Nuovo colpo di scena nella vicenda Logan: l'agente John Foster ha annunciato sul suo profilo instagram il ritiro del giocatore. Scafati corre ai ripari: Blakes, in uscita da Pistoia

© IPA Dal caso al colpo di scena. David Logan si ritira dal basket? Il punto interrogativo lo suggerisce l'incredibile escalation di eventi, da lunedì a oggi. Da quando il giocatore è partito, senza permesso, verso gli Stati Uniti, fino all'annuncio, attraverso la pagina Instagram dell'agente John Foster, del ritiro dal basket del 41enne fuoriclasse di Scafati.

L'annuncio arriva dopo ore di grandi dubbi e di mancate risposte, da parte di Logan, nei confronti della dirigenza del club. Lo stesso presidente Nello Longobardi, interpellato sul caso, aveva esternato la sua delusione per la mancanza di comunicazione da parte del giocatore, anche alla luce di un loro rapporto consolidato tra i due.

Lo stesso Foster aveva motivato la fuga del giocatore con "motivi familiari", adesso la clamorosa rivelazione.

© IPA

© instagram

In attesa di conferme o ulteriori colpi di scena, va preso atto dell'annuncio del ritiro di un giocatore di 41 anni, che nel corso della sua lunghissima carriera ha deliziato tante tifoserie: Pavia, Sassari, Avellino, Treviso, Scafati e Cantù in Italia, oltre a diverse canotte presitigiose in giro per l'Europa: Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv, Alba Berlino, Strasburgo, Baskonia e molte altre.

Scafati, incassato il colpo a livello umano e tencico, si proietta avanti, con il prossimo ingaggio di Gerry Blakes, liberato dall'Estra Pistoia e che dovrebbe iniziare ad allenarsi a breve sotto la supervisione di Matteo Boniciolli.