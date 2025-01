Casarin: "Venezia si è rimessa in carreggiata, al completo ce la giochiamo con tutti"

Intervistato da "La Nuova di Venezia e Mestre", il presidente della Reyer ha parlato delle difficoltà iniziali e della risalita della squadra. "È difficile dare un giudizio sul nostro girone d'andata in campionato, ci sono state troppe variabili negative che hanno condizionato il nostro percorso, ma è stato fondamentale tenere la barra dritta anche nelle settimane più difficili dimostrando la capacità di proprietà, dirigenza, staff e giocatori di non perdere mai la lucidità nelle decisioni. Manca metà regular season, però siamo ancora al di là della linea che ci porta nella parte sinistra della classifica. Ci siamo rimessi in carreggiata, ma dobbiamo fare tesoro di quanto accaduto, lavorando sempre con umiltà, voglia di fare e dedizione, sperando che sia finito il dazio a livello di infortuni e di avere anche un pizzico di fortuna in più. La Reyer al completo ha dimostrato di poter competere contro qualsiasi avversario. Non dobbiamo pensare a chi ci troveremo di fronte, ma solo a noi stessi, a proseguire sulla strada imboccata. La stagione è lunga, adesso concentriamoci su Cluj-Napoca perché una vittoria potrebbe spianarci la strada verso i playoff, poi penseremo a Milano".