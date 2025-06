Trento, Longhi e Cancellieri: "Noi in EuroCup? Soddisfazione enorme"

Luigi LONGHI (Presidente DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): "La partecipazione anche nella prossima stagione all’EuroCup è il risultato della credibilità che Aquila Basket ha saputo costruirsi, dentro e fuori dal campo, in questi anni. Per noi si tratta di un grande attestato di stima, che ci colloca tra le realtà di spicco del panorama europeo. Faremo di tutto per onorare questa opportunità e dare lustro ai colori trentini e italiani in tutta Europa".