Trento, Cale: "Trieste? 40' che si giocheranno con ritmi da playoff"

Intervistato su Il T Quotidiano Arena, Myles Cale (guardia Dolomiti Energia Trentino) è tornato sulla difficile serata personale vissuta a Cremona: "È vero, però avrei potuto fare meglio in fase difensiva e proprio su questo aspetto lavorerò in settimana. Abbiamo concesso qualche giocata troppo semplice ad avversari che hanno talento nelle mani e che ovviamente non si sono fatti pregare, D'ora in poi tutti alzeranno ulteriormente l'asticella e noi dobbiamo adeguarci. Quando fatto sino a ora è certamente importante ma per toglierci altre soddisfazioni dovremo trovare energie nuove e fresche. Corsa playoff? Non voglio passare per uno eccessivamente cauto però nello sport si festeggia solo quando gli avversari non hanno più alcun margine di recupero. Tutti noi siamo consapevoli di essere a un passo dall'avere la sicurezza di proseguire la stagione, ma non dobbiamo pensarci perché potrebbe essere pericoloso. La sfida con Trieste? Sono certo saranno 40 minuti che si giocheranno con ritmi da playoff...".