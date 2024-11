CALE: "TRENTO, HO GRANDE VOGLIA DI RISCATTARE LA GARA DI VILNIUS"

La point guard della Dolomiti Energia ha parlato del prossimo impegno in campionato e della voglia di rifarsi dopo la sconfitta in Europa. "Ho una grande voglia di riscatto dopo la partita di martedì in EuroCup a Vilnius. Sappiamo che questa è una partita da vincere a tutti i costi, una vera ‘must-win game’, perché vogliamo mantenere la vetta della classifica e regalarci qualche giorno di pausa con il morale giusto. Il nostro staff tecnico e fisioterapico sta facendo un lavoro straordinario per aiutarci a gestire al meglio le fatiche di questo intenso inizio di stagione. Siamo consapevoli che sarà una partita complicata: Pistoia ha una squadra di grande talento e, da quanto mi è stato detto, un pubblico davvero caldissimo che renderà il PalaCarrara un ambiente molto difficile"