VIRTUS, CACOK È ANCORA SOTTO CONTRATTO IN EUROLEGA

Il Corriere di Bologna ha approfondito la situazione contrattuale di Devontae Cacok con la Virtus Bologna: il Collegio Arbitrale ha accolto la richiesta di rescissione del contratto da parte delle Vu Nere, grazie alla clausola nel contratto di Lega che "permette di uscire dal contratto di un giocatore dichiarato non idoneo per 8 mesi consecutivi", ma la stessa clausola non è presente nei regolamenti di Eurolega. Riassumendo: LBA ha accettato che Cacok non sia più un giocatore della Virtus Bologna per il campionato italiano, mentre lo stesso centro ex CSKA non può essere liberato dai vincoli per la competizione europea. Fino a giugno 2025, stando così le cose, Devontae Cacok rimane quindi un giocatore della Virtus in Eurolega.