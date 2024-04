C'è Bologna, Denegri avvisa: "Cremona, serve il 110%"

Per giocare alla Segafredo Arena, contro la Virtus Bologna, non servono stimoli extra. Cremona ci arriva dopo la bella vittoria con Scafati, che ha allontanato i fantasmi di classifica e messo la squadra di Cavina in una posizione più serena. Per questo la trasferta di Bologna diventa un'opportunità, da vivere fino in fondo per provare a regalarsi un altro momento indimenticabile.