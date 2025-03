Sassari, Bulleri: "Chiavi contro Venezia? Aggressività mentale e fisica"

La conferenza stampa dei sardi, in vista della sfida del pranzo domenicale con l'Umana Reyer Venezia, ha accolto le dichiarazioni di Matteo Tambone e coach Massimo Bulleri. Questi i passaggi più interessanti regalati dal tecnico: "È stata una settimana intensa, sia dal punto di vista fisico che mentale. Negli allenamenti di venerdì e di sabato chiederò un ulteriore passo avanti. Abbiamo ancora dei margini di crescita e dobbiamo arrivare al massimo delle nostre potenzialità, spingendoci il più lontano possibile. Affrontiamo Venezia: una squadra che ha nel contropiede una delle sue armi principali, e che può contare su un lungo dalle dimensioni non comuni come Kabengele. Le chiavi della partita? Prima di tutto l'aggressività mentale e fisica. Dovremo rimanere sul pezzo indipendentemente dalle dinamiche esterne. L'atteggiamento deve essere mirato a portare il livello di performance al massimo possibile. Cerchiamo di lavorare ogni giorno su questo. Il momento di Venezia? Hanno giocato una partita solida in EuroCup su un campo ostico. Nonostante ciò, sono riusciti a restare in partita fino alla fine, e questo testimonia una volta di più le loro potenzialità. Pensiamo però principalmente a noi stessi e a migliorare la qualità della nostra performance".