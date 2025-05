Sassari, Bulleri: "Io a Treviso? Molto sorpreso da queste voci"

Le pagine de La Nuova Sardegna ospitano alcune dichiarazioni di Massimo Bulleri, confermato coach della Dinamo Sassari anche per la stagione 2025/26: "Io accostato a Treviso come Pasquini? Sono rimasto molto sorpreso da queste voci, l'accordo con Sassari era già pronto da qualche tempo fa. Le mie frasi nel dopo gara con Trieste? Quando finisce una stagione penso sia abbastanza normale ringraziare chi ha condiviso con me il viaggio. Mercato? Aspettiamo l'arrivo del GM e poi tracciamo le linee per la squadra del prossimo anno. Parlare di obiettivi è prematuro. Credo che le scelte debbano essere il più possibile condivise tra tutti: è l'organizzazione nella sua interezza che produce stagioni positive".