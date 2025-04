Sassari, Bulleri: "Pistoia? Test mentale molto delicato"

In previsione della trasferta che attende la sua Dinamo Sassari a Pistoia (domenica, ore 17.30), coach Massimo Bulleri ha parlato in conferenza stampa: "Le ultime 3 partite sono state belle, ma appartengono al passato. Abbiamo voltato pagina e vogliamo scriverne una nuova, altrettanto importante, su un campo storicamente molto caldo e difficile. La classifica di Pistoia parla chiaro: sarà una battaglia, e credo che la chiave, prima ancora che la tecnica, sarà l’approccio emotivo. Dovremo prima di tutto pareggiare la loro carica agonistica. Solo dopo potremo iniziare a ragionare su aspetti tattici e tecnici. Pistoia ha individualità importanti: Forrest, Kemp e Paschall, giocatori di grande qualità, capaci di colpire dentro e fuori dall’area. E poi ci sono anche italiani come Saccaggi e Della Rosa, molto legati alla piazza.

Quello di domenica sarà un test mentale molto delicato. Dopo aver affrontato la prima della classe, ora ci tocca l’ultima: un salto pericoloso se non lo si affronta con la giusta maturità. Dovremo “atterrare” nella maniera giusta, con concentrazione e consapevolezza. Nell’ultima partita abbiamo avuto 6 giocatori in doppia cifra, ma non esiste una formula segreta: c’è solo una grande disponibilità reciproca e la volontà di passarsi la palla e aiutarsi in difesa. Sono questi i presupposti alla base di ogni successo. Renfro? Valuteremo tra oggi e domani, ma se continua così viaggerà con la squadra".