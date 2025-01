Cremona, Brotto: "Questa è la vittoria del gruppo"

Dopo un tempo supplementare, la Vanoli Cremona è tornata alla vittoria casalinga nello scontro salvezza con Scafati (88-85 ot). Questo il commento a caldo di coach Pierluigi Brotto, intercettato dai microfoni di DAZN: "Questa è la vittoria del gruppo, della squadra. Hanno giocato con un cuore enorme, speriamo di metterne ancora in fila come abbiamo giocato oggi. Fondamentale oggi l'atteggiamento, che ha poi portato come conseguenza le statistiche positive. Abbiamo capito che dovevamo sbucciarci le ginocchia e giocare insieme. Lo abbiamo fatto: è quello che vorrei dalla mia squadra nelle prossime partite".