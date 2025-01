Cremona, Brotto: "Contro Reggio, non concedere rimbalzi offensivi"

A presentare la sfida che attende la Vanoli contro l'Unahotels Reggio Emilia (sabato 1 febbraio, ore 20, PalaBigi), nella consueta conferenza stampa prepartita, è coach Pierluigi Brotto: "Reggio Emilia è squadra che ambisce verosimilmente a fare i playoff. Reggio ha un roster profondo e diversificato: vorrei nominare Cassius Winston, uno dei migliori realizzatori del campionato, e Faye, che è uno dei primi rimbalzisti. Gli altri sono tutti giocatori molto esperti e competenti. A livello di gioco esprimono una pallacanestro molto solida ed energica sui due lati del campo, soprattutto in difesa, infatti sono 3° per punti subiti, penso che questa sia la loro caratteristica migliore. Eccellono nel controllo dei rimbalzi, si trovano nelle prime posizioni anche in questo fondamentale. Che tipo di partita dobbiamo fare? Dovremo essere molto bravi nel movimento di palla e di uomini per cercare di fare canestri facili, visto la loro eccellente difesa. Dovremo essere bravi a non concedere rimbalzi offensivi: il controllo dei rimbalzi, infatti, sarà un’altra chiave della partita. Penso che se faremo bene queste cose avremo la possibilità di competere nel miglior modo contro di loro".