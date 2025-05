Trieste, Jeff Brooks farà parte del roster anche nel 2025/26

"Poter contare su Jeff anche per la prossima stagione sportiva è un fattore fondamentale per dare continuità al progetto - il commento del presidente di Pallacanestro Trieste Paul Matiasic - Siamo entusiasti di come lui e la sua famiglia abbiano trovato a Trieste un luogo speciale in cui vivere e in cui Jeff potesse dimostrare le sue incredibili doti di giocatore e di uomo. La sua esperienza, la sua dedizione al lavoro e la sua capacità di essere decisivo nei momenti importanti, non sono mai venute meno. Abbiamo ancora tutti negli occhi la sua azione decisiva nei quarti di finale in Coppa Italia: uno dei momenti più indimenticabili di questa stagione, che personalmente porterò nel cuore per sempre. La sua attenzione ai compagni di squadra va di pari passo con le sue doti da papà con il piccolo Jordan e con sua moglie Benedetta. Avremo il privilegio di poter avere la famiglia Brooks ancora con noi in biancorosso e di questo andiamo davvero fieri. Forza Jeff!"