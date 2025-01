Milano, l'MVP Brooks: "Siamo rimasti uniti, poi abbiamo lottato"

Armoni Brooks, eletto MVP del 14° turno di LBA grazie ai 28 punti (6/8 da 3, 8/8 ai liberi), 6 rimbalzi e 3 assist nella trasferta dell'Olimpia Milano a Pistoia, ha commentato così la prestazione dei biancorossi di coach Messina: "Sono orgoglioso per come abbiamo giocato oggi. Dopo una partenza lenta, in cui siamo rimasti uniti, poi abbiamo lottato ogni possesso. Seguendo il nostro piano partita abbiamo limitato gli avversari e dimostrato di essere un ottimo team, anche in attacco".