Brescia, Poeta: "Varese è una formazione con un'identità"

IL PREPARTITA DI COACH GIUSEPPE POETA: “Siamo attesi da una partita molto difficile contro una squadra in fiducia, che ha vinto quattro delle ultime sei gare e che, con questo nuovo assetto, soprattutto in casa, ha messo le basi per un’importante risalita in classifica. Varese è una formazione con un’identità ed una filosofia di gioco chiara e definita: amano attaccare il ferro nei primi secondi del possesso e, spesso, schierano in quintetto quattro guardie ed un lungo, sapendo trovare le giuste spaziature sul parquet e prediligendo il tiro da tre punti. Dovremo essere bravi a limitare la loro capacità di correre il campo, partendo, dal canto nostro, con un attacco bilanciato che vada ad evitare facili palloni persi e che l’ambiente caldo di Varese si possa accendere ulteriormente. Masnago è, infatti, un campo ostico, come testimoniato dalle sconfitte della Virtus Bologna e Milano. L’attenzione, di conseguenza, dovrà essere altissima, perché sarà una sfida dura e gli avversari ci daranno filo da torcere”.