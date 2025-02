Brescia, Poeta: "Un pensiero al tifoso che non si è sentito bene"

Così coach Peppe Poeta dopo la sconfitta di Brescia sul campo di Napoli: "Abbiamo offerto una buona prestazione oggi a sprazzi, ma non abbastanza da poter vincere su un campo come questo. Un pensiero al tifoso della curva che non si è sentito bene e un abbraccio ai ragazzi della curva. Il problema è che se non approcci la gara con l'energia giusta è poi difficile fermare i giocatori forti. Vanno in fiducia gente come Pangos o Zubcic, poi è difficile accendere/spegnere l'interruttore quando vuoi. Non abbiamo fatto una brutta gara, ma in questa situazione ambientale gli episodi non ci hanno aiutato."