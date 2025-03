Brescia, Poeta: "Trapani è stata più cinica, nulla da rimproverare ai ragazzi"

Il coach della Germani commenta la sconfitta subita sul parquet di Trapani. "Una bellissima partita, un bello spot, davanti a una cornice di pubblico fantastica e corretto. Sarei stato più contento se avessimo vinto ma complimenti ai ragazzi, una partita di una qualità eccellente senza un giocatore importante come Ivanovic e contro una squadra ambiziosa, forte, che difende, in un ottimo momento, essere stati avanti per larghi tratti ci dà la dimensione della grande partite fatta. Bravi i miei, più brava Trapani. Dovevamo essere più cinici, la partita si è decisa su due o tre dettagli. Abbiamo perso un paio di rimbalzi difensivi, Trapani è stata più cinica. Noi ne avevamo un po' meno sul finale. Siamo arrivati con il fiato corto, ma non posso rimproverare niente ai ragazzi, una partita di grande qualità contro una squadra molto forte e ben allenata".