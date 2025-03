Brescia, Poeta: "Siamo attesi da una trasferta molto impegnativa"

Giuseppe Poeta, coach Germani Brescia: “Siamo attesi da una trasferta molto impegnativa, contro una formazione forte ed ambiziosa. Trapani ha, finora, disputato un campionato eccellente e sta attraversando un ottimo momento di forma. Sono una squadra che, soprattutto in casa, ha mostrato solidità e grande continuità nei risultati, come testimonia l’ultima sconfitta a domicilio, maturata ad ottobre. Presentano un roster profondo, caratterizzato da grande atletismo e talento cestistico. Per vincere a Trapani servirà una prestazione sopra le righe, disciplinata e bisognerà essere bravi a capire il valore di ogni singolo possesso. Sarà, inoltre, necessario, da parte nostra, avere un’attenta e valida transizione difensiva, in modo da evitare che si possano accendere in chiave realizzativa, il tutto partendo da un attacco equilibrato che non vada a generare palloni persi. Dovremo, solo allora, focalizzarci sui punti di forza dei nostri avversari e sui solo principali tasselli, in quanto Trapani è una squadra allenata e con tante bocche di fuoco, che fanno di lei il primo attacco del campionato, nonché la prima formazione per palloni recuperati, sintomo di un’ impronta difensiva aggressiva”.