Brescia, Poeta: "Ripartiamo dalle due vittorie di fila in trasferta"

Il pre-partita di coach Giuseppe Poeta: "La Virtus Bologna è una squadra molto forte, con un roster costruito per vincere, composto da giocatori di altissimo valore e guidato da un grande allenatore come Luca Banchi. Siamo consapevoli dello spessore dei nostri avversari, ma vogliamo riprendere il discorso dalle due ultime ottime prestazioni maturate in trasferta a Cremona e a Casale Monferrato. Dovremo tentare di essere la nostra migliore versione per cercare di mettere Bologna in difficoltà".