BRESCIA, POETA: "LA CLASSIFICA NON RISPECCHIA IL VALORE DI CREMONA"

Il prepartita di coach Giuseppe Poeta: “Siamo attesi da una partita dura contro una squadra, la cui attuale situazione di classifica, non rispecchia il loro valore reale. In casa, Cremona, ha perso tre partite, ma tutte all’ultimo tiro e dopo aver condotto l’andamento della gara per larghi tratti. La Vanoli è una formazione che presenta una forte identità di gioco, un ottimo sistema difensivo e può contare su un talentuoso pacchetto di guardie, in grado di creare soluzioni offensive per sé stessi e per i compagni. Noi dovremo compiere una partita solida, pronti ad approcciare una difesa aggressiva ed essere bravi nel muovere la palla, con le giuste spaziature, per creare la migliore conclusione possibile”.