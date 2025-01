Brescia, Poeta: "Dovremo compiere una gara attenta"

Peppe Poeta presenta in conferenza stampa la partita contro Tortona: "Siamo reduci da una settimana complessa, in quanto, all’infortunio occorso a Maurice Ndour, durante la gara di sabato scorso contro Trento, si è aggiunta l’assenza di Jason Burnell, il quale, nella giornata di mercoledì, ha avuto il permesso della società di volare a casa, negli Stati Uniti, per assistere la nonna gravemente malata. Per me, la squadra e Mauro Ferrari viene prima l’aspetto umano e, pertanto, lo abbiamo lasciato partire subito. Affrontiamo Tortona, una squadra dalle grandissime ambizioni, che, però, ha commesso qualche passo falso in campionato, ma giustificato dall’ottimo cammino in Champions League e a cui vanno i miei più sinceri complimenti per la qualificazione alle top 16. Presentano un roster profondo e composto da 12 giocatori senior importanti. Attorno a Kuhse e Vital, due tra le loro pedine di maggiore spessore, hanno tanti giocatori in grado di “fare la partita” ed ergersi a protagonisti. Noi dovremo compiere una gara attenta, non permettere a nessuno di impattare ed esprimere il nostro flusso di gioco, che, davanti al nostro pubblico ha sempre pagato, soprattutto in termini di coinvolgimento emotivo, creando una chimica importante per iniziare con il piede giusto un girone di ritorno che si preannuncia competitivo".