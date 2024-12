Brescia, Poeta: "Contro Napoli sfida ricca di insidie"

IL PREPARTITA DI COACH GIUSEPPE POETA: “Siamo attesi da una partita ricca di insidie, Napoli ha aggiunto due giocatori di talento come Erick Green e Malik Newman. Sono una squadra consapevole della propria situazione di classifica e sono certo che vorranno compiere una prestazione importante. Nelle ultime due trasferte, contro Trento e Trapani, sono arrivate altrettante sconfitte maturate, però, in volata. Noi dovremo fare una partita molto solida, provando a ricercare il nostro flusso d’attacco, che ha caratterizzato, spesso e volentieri nelle sfide interne, il nostro gioco, mentre in difesa bisognerà concentrarsi sul limitare il talento del loro pacchetto esterni, in quanto Kevin Pangos, Erick Green, Zach Copeland e Malik Newman possono accendersi in qualsiasi momento diventando protagonisti in maniera importante”.