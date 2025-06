Brescia, Poeta: "Ci aspetta un'altra battaglia"

LA PRESENTAZIONE DI COACH GIUSEPPE POETA: “Siamo attesi da un’altra battaglia. Dovremo tentare di replicare la prestazione di gara 1 in termini di flusso di gioco offensivo, scelte e disciplina, provando a migliorare qualche dettaglio, come i rimbalzi offensivi concessi ai nostri avversari e le difese sui pick and roll, per cercare di chiudere ancor più l’area rispetto al primo incontro. Purtroppo Maurice Ndour non sarà della sfida e le sue condizioni fisiche verranno rivalutate prima di gara 3. Di conseguenza cambieranno le rotazioni, ma io ho sempre piena fiducia di tutti i miei giocatori e sono certo che venderemo cara la pelle. Non cerchiamo alibi, sono situazioni che possono accadere durante la stagione e siamo davvero dispiaciuti. Maurice Ndour ha un peso specifico importante all’interno della squadra, è il nostro leader difensivo, ma vogliamo tentare di stupire ancora”.