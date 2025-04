Brescia, Poeta: "Bologna presenta, in chiave offensiva, tanti punti di forza"

IL PREPARTITA DI COACH GIUSEPPE POETA: “Ci apprestiamo a giocare una partita che non ha bisogno di presentazioni. Affrontiamo una squadra molto forte, fisica, in evidente crescita e che, di recente, ha ritrovato alcuni giocatori infortunati, tornando ad essere completa e pronta in vista dei playoff. Nelle ultime gare casalinghe hanno compiuto delle prestazioni di grandissimo spessore, soprattutto sotto il profilo difensivo. La Virtus Bologna presenta, in chiave offensiva, tanti punti di forza, come le soluzioni in uno contro uno di Isaia Cordinier, i movimenti in post basso di Tornike Shengelia, il talento cestistico di Will Clyburn e le uscite dai blocchi per le conclusioni di Marco Belinelli. I nostri avversari presentano un roster profondo ed allestito per aspirare al successo e competere al meglio. Noi dovremo provare a disputare una partita importante, coraggiosa e gagliarda, cercando di correre per giocare in campo aperto ed evitando che Bologna possa sfruttare la propria fisicità e le tante frecce a disposizione nel proprio arco”.